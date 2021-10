VIDEO Francia-Belgio 3-2, gol Nations League: highlights e sintesi. I Campioni del Mondo rimontano da 0-2 (Di giovedì 7 ottobre 2021) La Francia ha sconfitto il Belgio per 3-2 nella semifinale della Nations League 2021 di calcio. I Campioni del Mondo si sono imposti all’Allianz Stadium di Torino, riuscendo a ribaltare la contesa dopo lo 0-2 dei primi 45 minuti. I transalpini affronteranno così la Spagna nella finale di domenica 10 ottobre allo Stadio San Siro di Milano, mentre i Red Devils incroceranno l’Italia nel match per il terzo posto sempre nel capoluogo piemontese. Carrasco e Lukaku hanno lanciato il Belgio sul finire del primo tempo, ma nella ripresa le reti di Benzema e Mbappé poco dopo l’ora di gioco hanno pareggiato la contesa. In pieno recupero è stato il sigillo di Hernandez a far fare festa agli uomini di Deschamps. Di seguito il VIDEO con i gol, gli ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021) Laha sconfitto ilper 3-2 nella semifinale della2021 di calcio. Idelsi sono imposti all’Allianz Stadium di Torino, riuscendo a ribaltare la contesa dopo lo 0-2 dei primi 45 minuti. I transalpini affronteranno così la Spagna nella finale di domenica 10 ottobre allo Stadio San Siro di Milano, mentre i Red Devils incroceranno l’Italia nel match per il terzo posto sempre nel capoluogo piemontese. Carrasco e Lukaku hanno lanciato ilsul finire del primo tempo, ma nella ripresa le reti di Benzema e Mbappé poco dopo l’ora di gioco hanno pareggiato la contesa. In pieno recupero è stato il sigillo di Hernandez a far fare festa agli uomini di Deschamps. Di seguito ilcon i gol, gli ...

Advertising

vaticannews_it : #PapaFrancesco sul dramma degli #abusi in #Francia: “Desidero esprimere alle vittime la mia tristezza e il mio dolo… - MilanLiveIT : Primo gol in Nazionale per #TheoHernandez!?? Un missile del terzino rossonero regala la vittoria alla #Francia nel… - sexymancio : Belgio Francia 2-3 - sportface2016 : #BelgioFrancia è uno spettacolo: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS #NationsLeague - MilanWorldForum : Il gran gol di Theo in Francia - Belgio. VIDEO -) -