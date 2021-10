Video Fanpage | Formigli | “Meloni no a Piazzapulita? Vada dove crede”

(Di giovedì 7 ottobre 2021) “Lastasera ha deciso di non essere presente a?Siamo in un paese libero,. Questo non ci impedisce di fare la nostra trasmissione e di continuare le nostre inchieste, cosa che faremo anche stasera”. E’ la secca risposta di Corradoall’Adnkronos, interpellato sull’assenza di Giorgiastasera alla sua trasmissione nonostante l’invito ufficiale del conduttore rivolto nei giorni scorsi alla leader di Fratelli d’Italia dopo la trasmissione dell’inchiesta disulla campagna elettorale per le comunali di Milano. “Avremmo comunque un parterre equilibrato -dice- Sarà con noi Guido Crosetto, persona per bene e uomo libero in grado di dire la sua, così come Alessandro Sallusti, ...

Advertising

PiazzapulitaLA7 : BENITO CHI? Dopo le conseguenze politiche e giudiziarie dell’inchiesta ‘Lobby Nera’ su Fratelli d’Italia a Milano… - fanpage : Enrico Varriale è stato sospeso dai vertici Rai #6ottobre - reportrai3 : L'inchiesta scoop di Fanpage conferma il racconto fatto da Report nel 2019 che aveva svelato le relazioni politiche… - AlessiaPia16 : @amici20_fanpage Ci puoi dire di più del video che hanno fatto vedere di Carola e Luigi? ?? - MessinaDavide : RT @PiazzapulitaLA7: BENITO CHI? Dopo le conseguenze politiche e giudiziarie dell’inchiesta ‘Lobby Nera’ su Fratelli d’Italia a Milano, r… -

Ultime Notizie dalla rete : Video Fanpage

Adnkronos

Aspetto fiduciosa che mi consegnino le 100 ore di girato'' deldi. O aspetto che la magistratura faccia il suo corso perché è stata aperta un'indagine e spero che da loro saprò la ...Dopo il caso della presunta vicinanza di FdI ad ambienti dell'estrema destra milanese come testimonierebbero le immagini dellainchiesta del quotidiano on line( leggi l'articolo ) che vedono coinvolto anche un esponente di primissimo piano del partito, l'europarlamentare Carlo Fidanza , in casa di Giorgia ...“Conosco Carlo Fidanza da 25 anni e quindi l’immagine che ho visto in quel video mi pareva molto distante dall’immagine che io conosco di Carlo in tutti questi anni. Ma voglio sapere solo la verità. I ...Un nuovo amore, un nuovo look, un nuovo album in arrivo. Adele è tornata sulle scene in grande stile e ha conquistato un altro record: una doppia ...