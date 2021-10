Video Fanpage, Borghezio: “Terza Lega? Mi riferivo alla base, non ai fascisti” (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Con l’estrema destra di Milano non ho contatti, conosco Jonghi Lavarini da tempo, l’ho incontrato a Milano, durante la campagna elettorale, e mi ha solo dato un passaggio”. Lo dice all’AdnKronos, Mario Borghezio, ex europarlamentare della Lega, finito al centro di una Video-inchiesta di Fanpage, trasmessa questa sera da ‘Piazzapulita’ su La7, in cui si ipotizzano contatti tra il partito di Matteo Salvini e l’estrema destra Legata al ‘barone nero’ Roberto Jonghi Lavarini. Nel Video Borghezio parla di una “Terza Lega”, con un riferimento che sembra all’estrema destra: “E’ tutta una invenzione di Fanpage, sì, io ho parlato di Terza Lega, ma non c’entra nulla con l’estrema destra, per ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Con l’estrema destra di Milano non ho contatti, conosco Jonghi Lavarini da tempo, l’ho incontrato a Milano, durante la campagna elettorale, e mi ha solo dato un passaggio”. Lo dice all’AdnKronos, Mario, ex europarlamentare della, finito al centro di una-inchiesta di, trasmessa questa sera da ‘Piazzapulita’ su La7, in cui si ipotizzano contatti tra il partito di Matteo Salvini e l’estrema destrata al ‘barone nero’ Roberto Jonghi Lavarini. Nelparla di una “”, con un riferimento che sembra all’estrema destra: “E’ tutta una invenzione di, sì, io ho parlato di, ma non c’entra nulla con l’estrema destra, per ...

