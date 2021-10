Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2021 ore 20:30 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Viabilità DEL 7 OTTOBRE 2021 ORE 20.20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; APRIAMO CON IL RACCORDO DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE SINISTRO CHE CAUSAVA DISAGI IN CARREGGAITA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’APPI, ATTUALMENTE IL TRAFFICO RISUTLA REGOALRE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO DELLE CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA TOGLIATTI E FIORENTINI IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE, MENTRE IN SENSO OPPSOTO A CASUA DEL TRAFFICO INTENSO VI SONO DELLE CODE TRA PORTONACCIO ED IL RACCORDO TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASSIA IL QUALE CAUSA CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ANCHE ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE PER CHI È IN TRANSITO SULLA PONTINA RICORDIAMO ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 ottobre 2021)DEL 7 OTTOBREORE 20.20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; APRIAMO CON IL RACCORDO DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE SINISTRO CHE CAUSAVA DISAGI IN CARREGGAITA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’APPI, ATTUALMENTE IL TRAFFICO RISUTLA REGOALRE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO DELLE CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA TOGLIATTI E FIORENTINI IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE, MENTRE IN SENSO OPPSOTO A CASUA DEL TRAFFICO INTENSO VI SONO DELLE CODE TRA PORTONACCIO ED IL RACCORDO TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASSIA IL QUALE CAUSA CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ANCHE ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE PER CHI È IN TRANSITO SULLA PONTINA RICORDIAMO ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Partenza da Como del Giro di Lombardia: modifiche alla viabilità in città Divieto di circolazione - dalle ore 07.00 di sabato 9 ottobre fino al transito del veicolo di fine corsa in via Rodari, piazza Roma, via Bianchi Giovini, piazza Cavour (tratto tra via Giovini e via ...

Maraia: 'Completati i lavori sulla statale 90 vicino Montaguto anche grazie al mio impegno' ...delle mie numerose interlocuzioni che ci sono state sia con la direzione generale ANAS a Roma, dott. si sono dovuti attendere anche anni prima del ripristino regolare della viabilità. Colgo, inoltre, ...

