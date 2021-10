“Via Vlahovic e dentro Mayoral e Berardi”, la rivelazione del giornalista (Di giovedì 7 ottobre 2021) La Fiorentina, già da gennaio, dovrà pensare alla situazione legata al futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo ha scelto di non rinnovare e il suo contratto è in scadenza 2023. Quasi sicuramente, l’attaccante partirà entro la fine dell’estate prossima. Vlahovic, Fiorentina, rinnovo I possibili sostituti Secondo il noto giornalista Mario Sconcerti, l’attaccante serbo andrà via per 40/45 milioni di euro. Queste le sue parole: “La situazione è chiara. Chi va via è per una scelta, non è mai un tradimento. Vlahovic è un calciatore della Fiorentina, non vuole rinnovare e allora si dà via subito. Il problema non è lui ma chi viene al suo posto. La Fiorentina pensa di prendere 40-45 milioni da Vlahovic. Prenderei Berardi e poi Borja Mayoral, oltre a un ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 7 ottobre 2021) La Fiorentina, già da gennaio, dovrà pensare alla situazione legata al futuro di Dusan. L’attaccante serbo ha scelto di non rinnovare e il suo contratto è in scadenza 2023. Quasi sicuramente, l’attaccante partirà entro la fine dell’estate prossima., Fiorentina, rinnovo I possibili sostituti Secondo il notoMario Sconcerti, l’attaccante serbo andrà via per 40/45 milioni di euro. Queste le sue parole: “La situazione è chiara. Chi va via è per una scelta, non è mai un tradimento.è un calciatore della Fiorentina, non vuole rinnovare e allora si dà via subito. Il problema non è lui ma chi viene al suo posto. La Fiorentina pensa di prendere 40-45 milioni da. Prendereie poi Borja, oltre a un ...

