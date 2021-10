Vezzali | “Spero che in 15 giorni si possa arrivare al 100% della capienza”

Advertising

PianetaMilan : @VVezzali : 'Spero che in 15 giorni si possa arrivare al 100% della capienza' #ACMilan #milan #SempreMilan… - sportli26181512 : Riapertura stadi, il Consiglio dei Ministri aumenta la capienza al 75%: La decisione è stata riportata dal Sottoseg… - PicenoTime : Covid, Governo formalizza aumento capienza stadi al 75%. Vezzali: “Spero si arrivi al 100% in 15 giorni”… - Basketacazzo : RT @SportandoIT: L’annuncio della Vezzali: “Capienza palasport al 60%, spero nel 100% nei prossimi 15 giorni” - SportandoIT : L’annuncio della Vezzali: “Capienza palasport al 60%, spero nel 100% nei prossimi 15 giorni” -

Ultime Notizie dalla rete : Vezzali Spero

Erano attese novità sostanziali, dopo il pronunciamento del Comitato Tecnico Scientifico, da parte del Governo, in merito all'aumento della capienza degli impianti sportivi.La percentuale della capienza però potrebbe anche salire: "che in 15 giorni si arrivi ad avere gli impianti all'aperto pieni - ha aggiunto Valentina- . Questo è un piccolo segnale di ...Dal Consiglio dei Ministri è arrivato il via libera per l'aumento degli accessi al 75% negli impianti all'aperto, mentre si superano anche le indicazioni del CTS per i palazzetti ...Palazzetti al chiuso al 60% mentre per gli stadi aumento al 75% di capienza.Così Valentina Vezzali, in occasione del Festival dello Sport di Trento, ha ...