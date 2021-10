Vezzali: «Gli stadi saranno riaperti al 75%, entro 15 giorni si arriverà al 100%» (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal palco del Festival del Calcio di Trento. Ha parlato della riapertura degli stadi e dei palazzetti. Gli stadi riapriranno al 75%, entro 15 giorni capienza al pieno. “Dal Consiglio dei Ministri, la capienza del pubblico sarà del 75% all’aperto e del 60% al chiuso. Auspico che nell’arco di 15 giorni si possa arrivare al 100%, è un piccolo segnale di vicinanza per il mondo dello sport. E’ importante che se il Governo debba intervenire, ci sia una riforma interna al sistema come l’Europa con l’Italia: il calcio è un motore che trascina lo sport italiano”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il sottosegretario allo Sport Valentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal palco del Festival del Calcio di Trento. Ha parlato della riapertura deglie dei palazzetti. Gliriapriranno al 75%,15capienza al pieno. “Dal Consiglio dei Ministri, la capienza del pubblico sarà del 75% all’aperto e del 60% al chiuso. Auspico che nell’arco di 15si possa arrivare al, è un piccolo segnale di vicinanza per il mondo dello sport. E’ importante che se il Governo debba intervenire, ci sia una riforma interna al sistema come l’Europa con l’Italia: il calcio è un motore che trascina lo sport italiano”. L'articolo ilNapolista.

