Verso il decreto sulla capienza per stadi e cinema, senza l'ok della Lega. Speranza frena: discoteche restano al 35% (Di giovedì 7 ottobre 2021) La capienza delle discoteche non andrà oltre il 35 per cento, almeno per ora. Oggi arriverà in Consiglio dei ministri il decreto che darà la possibilità a cinema, teatri, musei e stadi di aumentare gli ingressi, ancora contingentati per load pandemia di Coronavirus. Ma proprio perché la pandemia è tutt'altro che finita, il ministro della Salute Roberto Speranza sgombra il campo da possibili revisioni del governo sul parere del Comitato tecnico scientifico, che ha già fissato le quote delle capienze in rialzo, naturalmente con Green pass alla mano. «Non dimentichiamoci dove eravamo e dove siamo ora – ha detto Speranza a margine di un convegno del Fimmg a Villasimius – L'italia mesi fa aveva un numero di limitazioni enorme, oggi possiamo permetterci una ...

