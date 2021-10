Vera Miales ha tradito Amedeo Goria? Beccata con un uomo, ma qualcosa non torna (FOTO) (Di giovedì 7 ottobre 2021) In queste ore, sul web stanno circolando delle immagini che immortalano Vera Miales in compagnia di un uomo e questo ha subito fatto pensare che la donna abbia tradito Amedeo Goria. L’influencer Deianira Marzano ha affrontato la questione, tuttavia, pare che sotto ci sia qualcosa di più. Alcuni utenti, infatti, hanno segnalato che gli scatti L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 7 ottobre 2021) In queste ore, sul web stanno circolando delle immagini che immortalanoin compagnia di une questo ha subito fatto pensare che la donna abbia. L’influencer Deianira Marzano ha affrontato la questione, tuttavia, pare che sotto ci siadi più. Alcuni utenti, infatti, hanno segnalato che gli scatti L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

infoitcultura : Amedeo Goria, la fidanzata Vera Miales promette: “Vinci il GF Vip e ti sposo” - infoitcultura : Vera Miales fidanzata Amedeo Goria/ 'Se vinci il Grande Fratello Vip e ti sposo', come reagirà alla proposta? - Novella_2000 : Vera Miales scrive un messaggio per Amedeo Goria e gli promette di sposarlo a una condizione #gfvip - CronacaSocial : Vera Miales pancino finto? Lo scoop di Deianira Marzano ?? Cosa sta succedendo ?? - LSantillo_96 : Una delle cose più belle del #GFVip è lo sciame di familiari ed ex, reali o presunti, che prova a raccattare qualch… -