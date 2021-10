Vera, il dramma della figlia Giordana uccisa a Oggi è un altro giorno: «E’ stato un ex geloso e possessivo» (Di giovedì 7 ottobre 2021) Vera ospite a Oggi è un altro giorno racconta a Serena Bortone la storia di sua figlia Giordana. La ragazza, mamma di una bambina piccola, è stata uccisa dall’ex con oltre 40 coltellate il 7 ottobre del 2015. A distanza di tanti anni la donna ha spiegato di voler raccontare la storia della figlia perché sia da esempio e faccia coraggio a chi vive la stessa situazione. Giordana è stata uccisa dall’ex mentre tornava a casa dal lavoro. Massacrata di coltellate è morta in strada dissanguata mentre il padre di sua figlia tentatava la fuga verso la Svizzera. Le autorità sono riuscite a rintracciarlo e ad arrestarlo fino a quando non è arrivata la condanna. Oggi l’uomo si ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 7 ottobre 2021)ospite aè unracconta a Serena Bortone la storia di sua. La ragazza, mamma di una bambina piccola, è statadall’ex con oltre 40 coltellate il 7 ottobre del 2015. A distanza di tanti anni la donna ha spiegato di voler raccontare la storiaperché sia da esempio e faccia coraggio a chi vive la stessa situazione.è statadall’ex mentre tornava a casa dal lavoro. Massacrata di coltellate è morta in strada dissanguata mentre il padre di suatentatava la fuga verso la Svizzera. Le autorità sono riuscite a rintracciarlo e ad arrestarlo fino a quando non è arrivata la condanna.l’uomo si ...

