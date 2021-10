Venezia, Vacca: “Spero nel rinnovo, ma club non mi ha ancora chiamato” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il rinnovo di Antonio Junior Vacca con il Venezia sembra allontanarsi. Il centrocampista è in scadenza di contratto al 30 giugno 2022, ma la società lagunare non si è ancora mossa. “Nessuno vuole arrivare all’ultimo anno ma darò il massimo sino alla fine – ha detto Antonio Junior Vacca -. Si sa come le vie del mercato siano infinite: attendo una telefonata che, al momento, non è arrivata. Spero di rinnovare“. Il tecnico Zanetti ha sempre creduto nel centrale e più volte ha elogiato le sue prestazioni volte lo ha elogiato per quanto fa in campo. “Sono uno dei pochi in squadra a essere regista e dopo sette mesi di stop, mi sento meglio – ha aggiunto il giocatore -. Con Busio ho giocato un po’ più degli altri e mi sta impressionando nonostante sia un 2002. Peretz sta facendo più fatica ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ildi Antonio Juniorcon ilsembra allontanarsi. Il centrocampista è in scadenza di contratto al 30 giugno 2022, ma la società lagunare non si èmossa. “Nessuno vuole arrivare all’ultimo anno ma darò il massimo sino alla fine – ha detto Antonio Junior-. Si sa come le vie del mercato siano infinite: attendo una telefonata che, al momento, non è arrivata.di rinnovare“. Il tecnico Zanetti ha sempre creduto nel centrale e più volte ha elogiato le sue prestazioni volte lo ha elogiato per quanto fa in campo. “Sono uno dei pochi in squadra a essere regista e dopo sette mesi di stop, mi sento meglio – ha aggiunto il giocatore -. Con Busio ho giocato un po’ più degli altri e mi sta impressionando nonostante sia un 2002. Peretz sta facendo più fatica ...

