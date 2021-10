(Di giovedì 7 ottobre 2021) Venezia e Chioggia: “”, diretto da Alex De La Iglesia e sostenuto dal bando 2020 dell’Assessorato Regionale alla Cultura per le produzionitografiche, è selezionato e avrà la sua prima mondiale aldiin(dal 7 al 17 ottobre 2021). Quando hanno girato “”? In una laguna veneta resa deserta dal secondo lockdown, De La Iglesia (già vincitore del Leone d’argento alla Mostra delVenezia nel 2010 con “Balada triste de trompeta”) ha trovato il set ideale dove ambientare un thriller-horror realizzato per Amazon Prime Video e Sony Pictures International Productions. Altre location Isola di San Servolo, isola di Sant’Andrea, ponte della Paglia, riva degli Schiavoni, calle delle Rasse, calle del Paradiso, ...

Veneciafrenia: al Festival del cinema di Sitges in Spagna. In una laguna veneta resa deserta dal secondo lockdown, De La La Iglesia ... 'Veneciafrenia' di Alex De La Iglesia, che sarà presentato in concorso alla prestigiosa kermesse spagnola, è stato sostenuto dal bando della Regione Veneto per le produzioni cinematografiche