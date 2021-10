Vendite al dettaglio | i commenti | dati incoraggianti ma ripresa ancora altalenante

(Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – Secondo iIstat resi noti oggi, ad agosto lein valore alsalgono dello 0,4% rispetto al mese precedente e dell’1,9% su base annua. “Un graduale recupero, che però vede correre solo l’ecommerce. Idi agosto dellealconfermano la fase didel commercio, anche se più lenta delle attese e diseguale: mentre la dinamica è vivace per il comparto non alimentare e soprattutto per l’online – che segna una crescita del 23% nei primi 8 mesi dell’anno – i piccoli continuano a rimanere indietro, registrando nel comparto alimentare una perdita del – 2,4% da gennaio ad agosto. Così l’Ufficio economico Confesercenti commenta le stime Istat sul commercio aldi agosto. Ombre che confermano ...

Advertising

istat_it : Commercio al dettaglio: ad agosto 2021 vendite +0,4% su luglio, +1,9% su base annua #istat - impresacity : Commercio al dettaglio in ripresa ma solo grazie all'online: Secondo gli ultimi dati Istat, ad agosto 2021 le vendi… - fmarengo5912 : RT @istat_it: Commercio al dettaglio: ad agosto 2021 vendite +0,4% su luglio, +1,9% su base annua #istat - USConfcommercio : #Venditealdettaglio La ripartenza dei #consumi è ancora debole - confcommveneto : RT @istat_it: Commercio al dettaglio: ad agosto 2021 vendite +0,4% su luglio, +1,9% su base annua #istat -

Ultime Notizie dalla rete : Vendite dettaglio

I dati di agosto dellealconfermano la fase di ripresa del commercio, anche se più lenta delle attese e diseguale : mentre la dinamica è vivace per il comparto non alimentare e ...ROMA " Ad agosto, secondo le stime Istat, lealcrescono sia rispetto al mese precedente (al netto della stagionalità) sia rispetto ad agosto 2020. In entrambi i confronti è la componente dei beni non alimentari a determinare l'...Ad agosto 2021 l'Istat stima una crescita congiunturale per le vendite al dettaglio (+0,4% sia in valore sia in volume). All’aumento delle vendite dei beni non alimentari (+0,7% ...Con i previsti ulteriori aumenti dell’energia, si teme che sarà necessario rivedere al rialzo i prezzi dei prodotti di panificazione, con una conseguente ulteriore diminuzione delle vendite ... non ...