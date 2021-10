Valentino Picone | il mistero della sua vita privata | chi è la moglie?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 7 ottobre 2021)fa coppia fissa con Salvatore Ficarra dal 1993. Per tutti sono Ficarra e. I due si sono conosciuti in un villaggio turistico di Taormina nel 1993:era in vacanza, mentre Ficarra stava lavorando sul posto come animatore. Il loro sodalizio artistico va avanti con successo da allora, abbracciando teatro, cinema e televisione in qualità di registi, conduttori e attori. Mentre di Ficarra si sa che è sposato e ha due figli, dinon si sa molto, neppure dell’esistenza di una eventuale compagna. Ha sempre tenuto la suae i suoi affetti lontani da riflettori, giornalisti e gossip. Non si hanno notizie in merito agli studi compiuti da Ficarra, mentre disi sa che è stato un ottimo studente fin dai ...