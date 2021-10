Valentina Persia al veleno contro gli ex naufraghi dell’Isola 15 | “Mi hanno detto …”

(Di giovedì 7 ottobre 2021)è stata una delle grandi protagoniste dell’ultima edizionedei Famosi, celebre reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. L’ex naufraga lo scorso primo ottobre ha spento ben 50 candeline e nel corso di un’intervista concessa al settimanale Chi si è lasciata andare facendo un bilancio di quella che è la sua vita. Ma non solo, la comica ha anche parlato dei suoi ex compagni d’avventura rivelando comereagito all’invito alla sua festa di compleanno. Parole colme di delusione quelle espresse dalla. Ma esattamente, cos’è successo?festeggia 50 anniè una celebre e amatissima comica ma anche cabarettista, ballerina e attrice italiana considerata una delle ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Persia

... "Mario Rui ha superato il momento difficile con Gattuso!" Osimhen corteggiato dai top club europei, risponde ADL CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBdelusa dai naufraghi: "Li ho ...In particolare, l'attrice, conduttrice e cantante ha puntato il dito contro, a suo dire 'rea' di non averla invitata alla sua festa di compleanno: 'Non sono stata invitata, ma ...Emanuela Tittocchia, ai microfoni di "Trends&Celebrities", sulle frequenze di Rtl 102.5 News, rivela: "Ci sono rimasta molto male, io le voglio bene" ...Avere il sorriso impresso sulla faccia non è sempre sinonimo di serenità. Ne è l'esempio Valentina Persia che dopo aver sconfitto la terribile malattia ora è protagonista dell'ennesima disavventura ...