"Vaccino siero genico"? Dopo le sparate, per Meluzzi finisce malissimo: fine corsa per il medico (Di giovedì 7 ottobre 2021) E per Alessandro Meluzzi è finita... malissimo. Il noto medico e psichiatra, come è noto, da tempo cavalca alcune delle più folli tesi complottiste in ambito-Covid e Vaccino. E, ora, ne paga le conseguenze. Si apprende infatti che lo psicoterapeuta è stato sospeso dall'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Torino. Il provvedimento è dovuto al fatto che Meluzzi non si è vaccinato: come previsto dalla legge, il siero è obbligatorio per tutto il personale sanitario italiano. Nella giornata di mercoledì 6 ottobre, il presidente dell'Ordine professionale di Torino ha confermato che Meluzzi "è stato sospeso, come gli altri iscritti, per presa d'atto dell'istruttoria che le Aziende sanitarie locali hanno redatto verso tutti i sanitari di loro ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) E per Alessandroè finita.... Il notoe psichiatra, come è noto, da tempo cavalca alcune delle più folli tesi complottiste in ambito-Covid e. E, ora, ne paga le conseguenze. Si apprende infatti che lo psicoterapeuta è stato sospeso dall'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Torino. Il provvedimento è dovuto al fatto chenon si è vaccinato: come previsto dalla legge, ilè obbligatorio per tutto il personale sanitario italiano. Nella giornata di mercoledì 6 ottobre, il presidente dell'Ordine professionale di Torino ha confermato che"è stato sospeso, come gli altri iscritti, per presa d'atto dell'istruttoria che le Aziende sanitarie locali hanno redatto verso tutti i sanitari di loro ...

