Advertising

RobertoBurioni : Appena uscito su Lancet. L'efficacia del vaccino contro l'infezione cala nel tempo (quindi subito la terza dose per… - Sina91399896 : @boni_castellane L'ho cambiato molto prima. E mi tengo una riserva di scetticismo pure su quello nuovo. Del resto c… - qnazionale : 'Vaccino rimane efficace anche dopo 7 mesi. Calo di copertura solo per i fragili' - Eled_nil : RT @DebiruS: Il mondo scientifico sta facendo uno sforzo per provare l'efficacia dei vaccini e ci sta riuscendo dimostrando quanto il vacci… - _Fab1ana_ : RT @DebiruS: Il mondo scientifico sta facendo uno sforzo per provare l'efficacia dei vaccini e ci sta riuscendo dimostrando quanto il vacci… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino rimane

... "A sette mesi dalla seconda dose, non si osserva una riduzione significativa di efficacia in termini di protezione dall'infezione , chedell'89%", spiegano i ricercatori dell'Iss. Non solo: "......della Fondazione Gimbe sottolineando come la loro vaccinazione con un ciclo completo"la ... Il 76,8% della popolazione (45,4 milioni di persone) ha ricevuto almeno una dose di(+452.187 ...Il monitoraggio della Fondazione GIMBE, nella settimana 29settembre-5 ottobre, conferma tutti i numeri in calo, anche se in 5 Regioni si registra un lieve incremento di nuovi casi. Campagna vaccinale: ...Sono 291 i nuovi positivi registrati nell'ultima settimana che erano stati 318 nei 7 giorni precedenti. L'incidenza dei positivi tra i non vaccinati è dello 4,2 per mille contro lo 0,86 per mille di c ...