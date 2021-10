Vaccino, Pfizer negli Usa chiede autorizzazione per la fascia d’età 5-11 anni (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma, 7 ott – Il colosso dell’industria farmaceutica Pfizer ha richiesto alla Food and Drugs Administration, negli Stati Uniti, l’autorizzazione a somministrare il Vaccino anti-Covid anche nella fascia di età che va dai 5 agli 11 anni. Pfizer, chiesta autorizzazione per Vaccino dai 5 agli 11 anni Il protocollo di sperimentazione di Pfizer ha coinvolto fino a 4.500 bambini tra sei mesi e 11 anni “arruolati” negli studi delle due aziende negli Stati Uniti, in Finlandia, in Polonia e in Spagna. Ma sono 2268 quelli a cui il composto è stato somministrato nella fascia 5-11 anni. La sperimentazione I dati su questa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma, 7 ott – Il colosso dell’industria farmaceuticaha richiesto alla Food and Drugs Administration,Stati Uniti, l’a somministrare ilanti-Covid anche nelladi età che va dai 5 agli 11, chiestaperdai 5 agli 11Il protocollo di sperimentazione diha coinvolto fino a 4.500 bambini tra sei mesi e 11“arruolati”studi delle due aziendeStati Uniti, in Finlandia, in Polonia e in Spagna. Ma sono 2268 quelli a cui il composto è stato somministrato nella5-11. La sperimentazione I dati su questa ...

