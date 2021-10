Vaccino covid 5-11 anni, Pfizer presenta richiesta ok a Fda (Di giovedì 7 ottobre 2021) Vaccino covid 5-11 anni, Pfizer ha presentato la richiesta alla Fda per l’ok all’uso negli Usa.E’ l’aggiornamento comunicato da Pfizer, via Twitter, dopo che l’azienda nei giorni scorsi insieme a BioNTech aveva cominciato l’iter presentando all’agenzia degli States i dati dello studio di fase 2/3 sul Vaccino anti-covid nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni. “Abbiamo presentato ufficialmente la nostra richiesta alla Fda per l’autorizzazione all’uso di emergenza (Eua)” negli Usa “del nostro Vaccino anti-covid nei bambini da 5 a meno di 12 anni”, si legge nel post. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 7 ottobre 2021)5-11hato laalla Fda per l’ok all’uso negli Usa.E’ l’aggiornamento comunicato da, via Twitter, dopo che l’azienda nei giorni scorsi insieme a BioNTech aveva cominciato l’iterndo all’agenzia degli States i dati dello studio di fase 2/3 sulanti-nei bambini di età compresa tra 5 e 11. “Abbiamoto ufficialmente la nostraalla Fda per l’autorizzazione all’uso di emergenza (Eua)” negli Usa “del nostroanti-nei bambini da 5 a meno di 12”, si legge nel post. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

