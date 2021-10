Vaccini: Pfizer chiede agli Usa autorizzazione per i bambini da 5 agli 11 anni (Di giovedì 7 ottobre 2021) La vaccinazione anti Covid per la fascia di età tra i 5 e gli 11 anni riguarderebbe circa 28 milioni di bambini L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 7 ottobre 2021) La vaccinazione anti Covid per la fascia di età tra i 5 e gli 11riguarderebbe circa 28 milioni diL'articolo proviene da Firenze Post.

