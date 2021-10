Vaccini e morti, nuovi dati dagli Usa (Di giovedì 7 ottobre 2021) di Paolo Becchi @pbecchi e Nicola Trevisan @Nic Trevi Di seguito si riporta l’analisi puntuale con i dati ricavati attraverso il database del VAERS statunitense, strumento di libero accesso e consultabile da chiunque. Si ricorda che i dati vengono aggiornati di norma ogni venerdì, attualmente sono fermi al 24 settembre 2021. Decessi e altri eventi avversi gravi Nelle tabelle di seguito si riassumono le segnalazioni per tre eventi considerati gravi (decessi, i casi di pericolo di vita e disabilità permanente) riscontrati dopo la somministrazione dei Vaccini per la Covid-19: In una nostra precedente rivelazione del 16/07/2021 i dati erano questi: Questi i dati disponibili a sistema al 24/09/2021: Dalla tabella sopra osserviamo come a distanza di due mesi si è riscontrato un incremento di segnalazioni ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 7 ottobre 2021) di Paolo Becchi @pbecchi e Nicola Trevisan @Nic Trevi Di seguito si riporta l’analisi puntuale con iricavati attraverso il database del VAERS statunitense, strumento di libero accesso e consultabile da chiunque. Si ricorda che ivengono aggiornati di norma ogni venerdì, attualmente sono fermi al 24 settembre 2021. Decessi e altri eventi avversi gravi Nelle tabelle di seguito si riassumono le segnalazioni per tre eventi considerati gravi (decessi, i casi di pericolo di vita e disabilità permanente) riscontrati dopo la somministrazione deiper la Covid-19: In una nostra precedente rivelazione del 16/07/2021 ierano questi: Questi idisponibili a sistema al 24/09/2021: Dalla tabella sopra osserviamo come a distanza di due mesi si è riscontrato un incremento di segnalazioni ...

Advertising

borghi_claudio : @AndreaBeltrameJ @ScaltritiLab Vedo che lavorare come infettivologo nei reparti covid non risolve il problema dell'… - Adnkronos : #Burioni: “Morti per vaccino? Probabilmente una persona in Nuova Zelanda”. - zazoomblog : Vaccini e morti nuovi dati dagli Usa - #Vaccini #morti #nuovi #dagli - AntiScientista : RT @TPiatta: unico giornale italiano che dice la verità: RITIRATE TUTTI I VACCINI! La proteina SPIKE dei vaccini uccide le persone! Confe… - doctorgis84 : RT @emmevilla: ?? 'Eh, ma Israele?!'. Anche oggi nella galassia #novax si legge di tutto, e in tanti continuano a puntare il dito sulle 'mor… -