Vacca | «Senza Zanetti non sarei a giocare al Venezia e in Serie A»

Antonio Vacca ha parlato in conferenza stampa: le parole del centrocampista del Venezia Antonio Vacca ha parlato in conferenza stampa: le parole del centrocampista riportate da TMW. UNICO REGISTA DELLA SQUADRA – «Per quanto ha detto il mister per caratteristiche siamo in pochi in squadra a poter fare da regista, gli altri sono più propensi a fare da mediani a 2 o da mezzali. Per quanto riguarda la tenuta fisica sono più che soddisfatto visto che vengo da sette mesi di inattività e sono riuscito a fare due partite e mezzo in una settimana. Adesso abbiamo questi giorni per lavorare e nelle prossime partite se mi verrà chiesto di fare novanta ce la farò sicuramente». Zanetti – «E' fondamentale, l'ho detto più volte Senza Zanetti molto probabilmente non sarei a giocare al Venezia e in Serie A»

