Vacca chiama il Venezia: 'Spero di rinnovare' (Di giovedì 7 ottobre 2021) Venezia - Antonio Junior Vacca , come spesso rimarcato dal tecnico dei lagunari Zanetti , è l'unico vero regista del Venezia . Ma con il contratto in scadenza. E per ora nessuno dalla società ha fatto ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 7 ottobre 2021)- Antonio Junior, come spesso rimarcato dal tecnico dei lagunari Zanetti , è l'unico vero regista del. Ma con il contratto in scadenza. E per ora nessuno dalla società ha fatto ...

Ultime Notizie dalla rete : Vacca chiama Vacca chiama il Venezia: 'Spero di rinnovare' VENEZIA - Antonio Junior Vacca , come spesso rimarcato dal tecnico dei lagunari Zanetti , è l'unico vero regista del Venezia . Ma con il contratto in scadenza. E per ora nessuno dalla società ha fatto il primo passo per dare ...

M5s, la debacle di Giuseppi e la linea "o Pd o morte" agita i gruppi parlamentari ... una forza simile ai verdi tedeschi, allora un leader lo abbiamo già e si chiama Di Maio". Ecco ... Il deputato Gianluca Vacca, ad esempio, ha denunciato la situazione parlando con l'agenzia Adnkronos. "...

Vacca chiama il Venezia: "Spero di rinnovare" Corriere dello Sport

