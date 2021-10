Va a Abdulrazak Gurnah il Premio Nobel per la Letteratura 2021 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Abdulrazak Gurnah ha ottenuto il Premio Nobel per la Letteratura 2021. Il romanziere, nato e cresciuto a Zanzibar, ma poi rifugiatosi in Inghilterra negli anni ’60, ha ottenuto l’importante riconoscimento dall’Accademia di Svezia. Quest’ultima ha giustificato la scelta spiegando che merita il Premio “per la sua intransigente e profonda analisi degli effetti del colonialismo e del destino del rifugiato nel golfo tra culture e continenti“. Si tratta del primo riconoscimento di tale prestigio ad essere assegnato ad un cittadino della Tanzania. Tra i romanzi più celebri di Abdulrazak Gurnah troviamo Paradise uscito nel 1994 e By the Sea uscito nel 2001. Chi è Abdulrazak Gurnah, il Premio ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 7 ottobre 2021)ha ottenuto ilper la. Il romanziere, nato e cresciuto a Zanzibar, ma poi rifugiatosi in Inghilterra negli anni ’60, ha ottenuto l’importante riconoscimento dall’Accademia di Svezia. Quest’ultima ha giustificato la scelta spiegando che merita il“per la sua intransigente e profonda analisi degli effetti del colonialismo e del destino del rifugiato nel golfo tra culture e continenti“. Si tratta del primo riconoscimento di tale prestigio ad essere assegnato ad un cittadino della Tanzania. Tra i romanzi più celebri ditroviamo Paradise uscito nel 1994 e By the Sea uscito nel 2001. Chi è, il...

