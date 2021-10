Usa, stop alla legge che vieta l’aborto in Texas (Di giovedì 7 ottobre 2021) Un giudice federale americano ha emesso un provvedimento per bloccare la legge che vieta l’aborto a partire dalle sei settimane di gravidanza in Texas. Il giudice texano Robert Pitman ha detto di aver compiuto questa scelta perché la legge “impedisce illegalmente alle donne di esercitare il controllo sulla propria vita”, il che equivale alla “privazione” di “un diritto importante”. In concreto, il provvedimento di Pitman impedisce a qualunque funzionario statale – anche giudici e segretari dei tribunali – di far attuare la legge e intima l’adozione di misure destinate ad informare funzionari giudiziari e privati che decidessero di difendere la legge del fatto che questa è bloccata. Contro la legge, una delle legge più ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 7 ottobre 2021) Un giudice federale americano ha emesso un provvedimento per bloccare lachea partire dalle sei settimane di gravidanza in. Il giudice texano Robert Pitman ha detto di aver compiuto questa scelta perché la“impedisce illegalmente alle donne di esercitare il controllo sulla propria vita”, il che equivale“privazione” di “un diritto importante”. In concreto, il provvedimento di Pitman impedisce a qualunque funzionario statale – anche giudici e segretari dei tribunali – di far attuare lae intima l’adozione di misure destinate ad informare funzionari giudiziari e privati che decidessero di difendere ladel fatto che questa è bloccata. Contro la, una dellepiù ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Usa, stop alla legge che vieta l'#aborto in #Texas. - Open_gol : Il giudice federale di Austin ha bloccato temporaneamente la severissima legge sull'aborto del Texas, dopo l'opposi… - Adnkronos : Usa, stop alla legge che vieta l'#aborto in #Texas. - fisco24_info : Usa, stop alla legge che vieta l'aborto in Texas: Un giudice federale americano ha emesso un provvedimento per bloc… - italiaserait : Usa, stop alla legge che vieta l’aborto in Texas -