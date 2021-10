Usa | manifestante No vax | «Perché tutti questi senzatetto non muoiono di Covid?» Un clochard | «Sono vaccinato | stupida» – Il video

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Scena degna di nota quella vista all’ennesima manifestazione No vax negli Usa che ha visto sfilare alcune decine di persone contro il vaccino antisulla Hollywood boulevard, a Los Angeles. Una dimostrante No vax con tanto di megafono ha creduto di poter ottenere numerosi consensi urlando questa frase: «Guardatehomeless in giro.morti per strada con il? Diavolo, no.?». Intento andato fallito visto che da unnei paraggi, un uomo sulla cinquantina, è arrivata una risposta spiazzante che è poi circolata sui social network al punto da trasformarsi in un’esilarante scenetta virale. «stro**a», ha detto con nonchalance l’uomo ...

