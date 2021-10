Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 7/10/21 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Quando oggi a Uomini e Donne si parlava di Isabella Ricci con quel Michele, si discuteva di chi dovesse offrire una cena, e ad un certo punto la dama ha affermato che alla sua età vuole un uomo a cui affidarsi, e non un uomo che si affidi a lei, con conseguente allusione di Gianni Sperti che ‘ah, ma quindi vuoi un uomo benestante?‘, nella mia mente è apparsa subito lei: E mammaccheppalle con sti discorsi, che palle, che palle, che palle con ste frasette populiste. CHE NOIA. CHE BARBA. Ora, voglio dire, tralasciamo tutti i discorsi su chi debba pagare le cene a chi ( nel 2021 dovrebbe essere abbastanza chiaro a tutti che le Donne possono tranquillamente pagare durante le uscite senza che questo renda meno Uomini i loro accompagnatori, capisco, d’altro canto, che chi fa parte di altre generazioni, altre mentalità e ha ... Leggi su isaechia (Di giovedì 7 ottobre 2021) Quando oggi asi parlava di Isabella Ricci con quel Michele, si discuteva di chi dovesse offrire una cena, e ad un certo punto la dama ha affermato che alla sua età vuole un uomo a cui affidarsi, e non un uomo che si affidi a lei, con conseguente allusione di Gianni Sperti che ‘ah, ma quindi vuoi un uomo benestante?‘, nella mia mente è apparsa subito lei: E mammaccheppalle con sti discorsi, che palle, che palle, che palle con ste frasette populiste. CHE NOIA. CHE BARBA. Ora, voglio dire, tralasciamo tutti i discorsi su chi debba pagare le cene a chi ( nel 2021 dovrebbe essere abbastanza chiaro a tutti che lepossono tranquillamente pagare durante le uscite senza che questo renda menoi loro accompagnatori, capisco, d’altro canto, che chi fa parte di altre generazioni, altre mentalità e ha ...

