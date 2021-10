Uomini e Donne, il dramma di Vanessa Spoto: ecco quanto era arrivata a pesare (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ora che con Massimiliano Mollicone è finita da mesi e lui ha anche una nuova fiamma, Vanessa Spoto ha voltato definitivamente pagina e ha cercato di dimenticare più in fretta possibile l’ex tronista di Uomini e Donne tornando a pensare a se stessa. E un atto d’amore proprio per se stessa è stato quello di ricominciare a mangiare bene e soprattutto con costanza, cosa che a causa dello stress e del dolore non faceva più. Uomini e Donne, ancora problemi di salute per Sabrina Ghio Sui social, l'ex tronista appare stanca e provata, ma ancora in grado di combattere con forza la malattia che l'ha colpita Uomini e Donne, Vanessa ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ora che con Massimiliano Mollicone è finita da mesi e lui ha anche una nuova fiamma,ha voltato definitivamente pagina e ha cercato di dimenticare più in fretta possibile l’ex tronista ditornando a pensare a se stessa. E un atto d’amore proprio per se stessa è stato quello di ricominciare a mangiare bene e soprattutto con costanza, cosa che a causa dello stress e del dolore non faceva più., ancora problemi di salute per Sabrina Ghio Sui social, l'ex tronista appare stanca e provata, ma ancora in grado di combattere con forza la malattia che l'ha colpita...

