Uomini e Donne, anticipazioni oggi 7 ottobre 2021: Maria De Filippi risponde al tronista (Di giovedì 7 ottobre 2021) E se ieri abbiamo riso con Pinuccia e Alessandro, abbiamo sognato con le esterne di Andrea Nicole e siamo rimasti stupiti dal gesto di Armando, il cavaliere che ha pensato bene di iniziare a corteggiare Jessica con tanto di rosa recapitata nel suo camerino, oggi cosa succederà a Uomini e Donne? L'appuntamento con il dating show più amato e seguito è, come sempre, molto atteso e non ci resta che aspettare (ancora) qualche ora per capire cosa succederà ai protagonisti. Uomini e Donne anticipazioni 7 ottobre: Joele viene cacciato dallo studio? Cosa vedremo oggi Lo stanno aspettando da tempo, ma forse oggi è il momento giusto: il tronista Joele, molto probabilmente, nella puntata odierna di Uomini e Donne verrà cacciato dallo studio.

