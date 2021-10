Uomini e Donne anticipazioni 7 ottobre: torna il sereno tra Ida Platano e Marcello Messina? (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo un periodo di pausa da Uomini e Donne, Ida Platano è tornata a essere una protagonista indiscussa del dating show di Canale 5. Fin dalle sue prime apparizioni nel programma di Mediaset, la Dama è riuscita a emozionare il pubblico con le sue travagliate vicende. Ma il culmine si è raggiunto con la famosa storia d’amore con Riccardo Guarnieri. Un’avventura amorosa condita da numerosi alti e bassi, proposte di matrimonio e tante lacrime. Alla fine, i due si sono definitivamente lasciati e, adesso, Ida Platano ha raccontato al pubblico di avvertire, di nuovo, delle emozioni forti. Ida Platano, infatti, ha avuto un avvicinamento importante con Marcello Messina e secondo le anticipazioni di Uomini e ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo un periodo di pausa da, Idata a essere una protagonista indiscussa del dating show di Canale 5. Fin dalle sue prime apparizioni nel programma di Mediaset, la Dama è riuscita a emozionare il pubblico con le sue travagliate vicende. Ma il culmine si è raggiunto con la famosa storia d’amore con Riccardo Guarnieri. Un’avventura amorosa condita da numerosi alti e bassi, proposte di matrimonio e tante lacrime. Alla fine, i due si sono definitivamente lasciati e, adesso, Idaha raccontato al pubblico di avvertire, di nuovo, delle emozioni forti. Ida, infatti, ha avuto un avvicinamento importante cone secondo ledie ...

Advertising

ciropellegrino : Sono acque agitate, miei cari. Nemmeno 7 giorni fa #Durigon, oggi #Meloni & co. Questo non è un colosso editoriale… - GiuseppeConteIT : Tanti auguri al @Mov5Stelle, tanti auguri a una comunità che cresce e matura senza perdere le proprie radici, una c… - ladyonorato : Prima o poi tutto questo finirà. Ma non potremo mai dimenticare quanti uomini e donne abbiamo perso a causa di poli… - Stefaniaugo77 : RT @Sarita_Libre: #Mussolini ha messo tantissimi italiani sui treni per #Auschwitz. Uomini, donne e BAMBINI. Ricordo la piccola Emilia, 3 a… - barb_edwire : @tennantslaugh Il mondo folle delle terf in cui uomini femminili (O per quelle transfobiche merdose, donne trans) s… -