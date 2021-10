Una Vita, anticipazioni oggi 7 ottobre: Felicia si sente male (Di giovedì 7 ottobre 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 7 ottobre 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera spagnola su Canale 5 alle 14.10? Camino è infelice per il suo matrimonio con Ildefonso. L’uomo le ha confessato di essere impotente e sterile. Il suo segreto è stato rivelato pubblicamente da Anabel, ubriaca a una festa. Durante una discussione con la madre Felicia, Camino la caccia via con rabbia. Poco dopo la Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 7 ottobre 2021)“Una”, puntata del 72021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera spagnola su Canale 5 alle 14.10? Camino è infelice per il suo matrimonio con Ildefonso. L’uomo le ha confessato di essere impotente e sterile. Il suo segreto è stato rivelato pubblicamente da Anabel, ubriaca a una festa. Durante una discussione con la madre, Camino la caccia via con rabbia. Poco dopo la Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Pontifex_it : La libertà è vera nella misura in cui trasforma la vita di una persona e la orienta verso il bene. #UdienzaGenerale - pdnetwork : Nei #ballottaggi ci giochiamo una partita tutta nuova. A #Trieste, #Roma, #Torino e in tutti gli altri comuni inter… - Tg3web : A quasi 30 anni dalla strage di Via D'Amelio costata a vita al giudice Borsellino e cinque agenti della scorta. Con… - nonsonorachele : @Cuccioloterzo Io ogni volta che vedo un cazzo dì scarafaggio penso a loro Ma tipo sempre Una vita segnata - J__kcaj : RT @Happyfullgirl: Se anche il papà o chi per lui scrive un tweet per difendere Donnarumma significa che io l'anno fatta davvero grossa. Io… -