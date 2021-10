Una vita anticipazioni: Felicia umiliata da Camino si sente male, che cos’ha? (Di giovedì 7 ottobre 2021) Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 8 ottobre 2021? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano le trame delle prossime puntate della soap spagnola. In onda domani la prima parte dell’episodio 1257 di Acacias 38 con tantissimi colpi di scena in arrivo. Abbiamo lasciato Camino e sua madre in una infervorata discussione. La ragazza ha reagito malissimo alle nuove accuse mosse da Felicia. Le ricorda che è stata costretta a sposare un uomo che non ama e tra le due donne volano pesanti accuse. Anche Laura è stata messa all’angolo da Velasco che l’ha messa in guardia. Se solo scoprisse che sta pensando di tradire Genoveva, se la vedrebbe con lui… La domestica ha paura dell’avvocato, forse potrebbe decidere di affidarsi a Mendez? Lo scopriamo con le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 7 ottobre 2021) Che cosa succederà nella puntata di Unain onda domani, 8 ottobre 2021? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano le trame delle prossime puntate della soap spagnola. In onda domani la prima parte dell’episodio 1257 di Acacias 38 con tantissimi colpi di scena in arrivo. Abbiamo lasciatoe sua madre in una infervorata discussione. La ragazza ha reagito malissimo alle nuove accuse mosse da. Le ricorda che è stata costretta a sposare un uomo che non ama e tra le due donne volano pesanti accuse. Anche Laura è stata messa all’angolo da Velasco che l’ha messa in guardia. Se solo scoprisse che sta pensando di tradire Genoveva, se la vedrebbe con lui… La domestica ha paura dell’avvocato, forse potrebbe decidere di affidarsi a Mendez? Lo scopriamo con le ...

