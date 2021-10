Una vita, anticipazioni 7 ottobre: Camino caccia di casa Felicia (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il rapporto tra Camino e sua madre Felicia non è mai stato idilliaco e dopo lo scandalo scoppiato a causa della rivelazione di Anabel, le cose andranno sempre peggio. Le due, come rivelano le anticipazioni Una vita inerenti la puntata in onda oggi 7 ottobre, avranno una lite piuttosto accesa al termine della quale, Camino, in preda alla rabbia più cieca, arriverà a cacciare di casa sua madre. Nel frattempo, Bellita temerà che il suo repertorio sia troppo vecchio e così José la spingerà a scrivere nuove canzoni. Infine, Casilda, Alodia e Marcelina saranno arrabbiate con Fabiana e Servante. Una vita, trama 7 ottobre: Camino caccerà di casa Felicia Anabel, nel corso ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il rapporto trae sua madrenon è mai stato idilliaco e dopo lo scandalo scoppiato a causa della rivelazione di Anabel, le cose andranno sempre peggio. Le due, come rivelano leUnainerenti la puntata in onda oggi 7, avranno una lite piuttosto accesa al termine della quale,, in preda alla rabbia più cieca, arriverà are disua madre. Nel frattempo, Bellita temerà che il suo repertorio sia troppo vecchio e così José la spingerà a scrivere nuove canzoni. Infine, Casilda, Alodia e Marcelina saranno arrabbiate con Fabiana e Servante. Una, trama 7caccerà diAnabel, nel corso ...

