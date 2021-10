"Una putt*** non viene stuprata?". Asia Argento, drammatico sfogo: parole pesantissime (Di giovedì 7 ottobre 2021) Un'intervista dai toni durissimi, drammatici, quella concessa da Asia Argento a Oggi. L'attrice si confida del rotocalco e torna a parlare delle violenze subite da Harvey Weinstein e della successiva denuncia. E spiega quanto le sia accaduto dopo aver puntato il dito contro il potente produttore di Hollywood, oggi finito in carcere. Parlando della denuncia, spiega: "Non l'ho fatto per me, ero la più semplice da distruggere. Per la gente, ero una putt***… e una putt*** non viene violentata, no? Parlare non è stata una vittoria. L'unica vittoria è che lui sia in prigione... So che il mio gesto ha aiutato alcune donne e per questo non me ne pento", spiega Asia Argento. Dunque, punta il dito contro la "deriva del movimento MeToo" e del "falso moralismo che ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Un'intervista dai toni durissimi, drammatici, quella concessa daa Oggi. L'attrice si confida del rotocalco e torna a parlare delle violenze subite da Harvey Weinstein e della successiva denuncia. E spiega quanto le sia accaduto dopo aver puntato il dito contro il potente produttore di Hollywood, oggi finito in carcere. Parlando della denuncia, spiega: "Non l'ho fatto per me, ero la più semplice da distruggere. Per la gente, ero una… e unanonviolentata, no? Parlare non è stata una vittoria. L'unica vittoria è che lui sia in prigione... So che il mio gesto ha aiutato alcune donne e per questo non me ne pento", spiega. Dunque, punta il dito contro la "deriva del movimento MeToo" e del "falso moralismo che ha ...

