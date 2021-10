Un Posto al Sole | anticipazioni 8 ottobre | Michele fa una dolorosa scoperta

Leggi su vesuvius

(Di giovedì 7 ottobre 2021)Unalpuntata 8fa una: vediamo cosa succede al giornalista di Palazzo Palladini.confuso e preoccupato (via screenshot)Il bacio tra Marina e Roberto Ferri avrebbe potuto destabilizzare gli equilibri, come già successo in altre occasioni nel passato. Questa volta, però, la donna ha saputo fare un passo indietro, redarguendo l’uomo e intimandogli di non lasciarsi più trasportare da certi istinti. La situazione in casa con Fabrizio, però, non ha preso una piega migliore e la tensione è ancora palpabile. In compenso, suo marito sta cercando di allontanare da sé lo spettro dell’alcolismo. Riuscirà nel proposito di non affogare le sue frustrazioni nel bere? Intanto, tra ...