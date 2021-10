Un mese dedicato agli eroi della Grande guerra, per riprendersi la Vittoria (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma, 7 ott – Manca meno di un mese al 4 novembre, anniversario della Vittoria nella Prima guerra mondiale. Un giorno molto sentito negli ambienti patriottici, purtroppo minoritari nella Nazione, e costantemente sotto assedio del pensiero dominante, quella cultura dominante che mette sotto scacco l’Italia da decenni e che ha contribuito enormemente a formare gli italiani contemporanei alla peggiore delle attitudini: l’indifferenza. Altro che “inutile strage” “Non chiamatela Vittoria, perché fu una Vergogna”. Sul 4 novembre 1918 si sono scritte infinità di pagine, di libri, di articoli. Sulla storiografia per così dire “ufficiale” a dominare è la narrazione ormai iper-inflazionata della “inutile strage”, riferita alla Grande guerra. Un concetto che va ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma, 7 ott – Manca meno di unal 4 novembre, anniversarionella Primamondiale. Un giorno molto sentito negli ambienti patriottici, purtroppo minoritari nella Nazione, e costantemente sotto assedio del pensiero dominante, quella cultura dominante che mette sotto scacco l’Italia da decenni e che ha contribuito enormemente a formare gli italiani contemporanei alla peggiore delle attitudini: l’indifferenza. Altro che “inutile strage” “Non chiamatela, perché fu una Vergogna”. Sul 4 novembre 1918 si sono scritte infinità di pagine, di libri, di articoli. Sulla storiografia per così dire “ufficiale” a dominare è la narrazione ormai iper-inflazionata“inutile strage”, riferita alla. Un concetto che va ...

