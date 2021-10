Un giudice federale ha sospeso la legge anti-aborto del Texas (Di giovedì 7 ottobre 2021) (foto: Getty Images)La nuova legge antiabortista del Texas è stata temporaneamente sospesa da una corte federale degli Stati uniti. Con una sentenza di 113 pagine, il giudice Robert Pitman ha emesso un ordine per fermare l’applicazione di quello che ha definito un atto “palesemente incostituzionale”, da parte del governo texano. Tuttavia è ancora incerto se i medici potranno ricominciare a praticare le interruzioni di gravidanza, perché il Texas ha già inviato una petizione alla Corte d’appello per chiedere di mettere in attesa l’ordinanza di Pitman e mantenere la legge in vigore. La più restrittiva legge sull’aborto degli Stati uniti In Texas i cittadini sono invitati a sorvegliare, segnalare e denunciare alle ... Leggi su wired (Di giovedì 7 ottobre 2021) (foto: Getty Images)La nuovaabortista delè stata temporaneamente sospesa da una cortedegli Stati uniti. Con una sentenza di 113 pagine, ilRobert Pitman ha emesso un ordine per fermare l’applicazione di quello che ha definito un atto “palesemente incostituzionale”, da parte del governo texano. Tuttavia è ancora incerto se i medici potranno ricominciare a praticare le interruzioni di gravidanza, perché ilha già inviato una petizione alla Corte d’appello per chiedere di mettere in attesa l’ordinanza di Pitman e mantenere lain vigore. La più restrittivasull’degli Stati uniti Ini cittadini sono invitati a sorvegliare, segnalare e denunciare alle ...

