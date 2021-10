Un ex Juventus vicino alla panchina di una big inglese (Di giovedì 7 ottobre 2021) Notizia bomba quella riportata dal quotidiano britannico The Sun: Antonio Conte, ex allenatore di Juventus (dal 2011 al 2014) e Inter tra le altre, potrebbe presto tornare ad allenare dopo aver rescisso il proprio contratto con i nerazzurri l’estate scorsa. Il Newcastle United dell’ambizioso patron Mike Ashley, infatti, sarebbe pronto a formulare un’offerta importante al tecnico leccese, vista la situazione critica in cui versa la squadra al momento. L’attuale allenatore Steve Bruce potrebbe essere esonerato in queste ore, dopo che, nelle prime 7 giornate di Premier League è riuscito a racimolare la miseria di 3 punti, posizionandosi al penultimo posto in classifica. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it. Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Notizia bomba quella riportata dal quotidiano britannico The Sun: Antonio Conte, ex allenatore di(dal 2011 al 2014) e Inter tra le altre, potrebbe presto tornare ad allenare dopo aver rescisso il proprio contratto con i nerazzurri l’estate scorsa. Il Newcastle United dell’ambizioso patron Mike Ashley, infatti, sarebbe pronto a formulare un’offerta importante al tecnico leccese, vista la situazione critica in cui versa la squadra al momento. L’attuale allenatore Steve Bruce potrebbe essere esonerato in queste ore, dopo che, nelle prime 7 giornate di Premier League è riuscito a racimolare la miseria di 3 punti, posizionandosi al penultimo posto in classifica. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

