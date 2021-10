Ultimo bilaterale in Italia per la Merkel La cancelliera incontra Draghi | “È il garante dell’euro | il mio amore per l’Italia continuerà”

(Di giovedì 7 ottobre 2021) “Quella dellasi tratta probabilmente della sua ultima visitain, e voglio quindi cogliere quest’occasione per ringraziarla a nome del Governo ma anche mio personale per il ruolo determinante che ha avuto nel disegnare il futuropa negli ultimi sedici anni”. È quanto ha detto il presidente del Consiglio, Mario, al termine dell’incontro con ladella Repubblica Federale di Germania, Angela, a Palazzo Chigi (qui il video della conferenza stampa). “La– ha detto ancora– ha saputo guidare la Germania e l’Unione Europea con calma, determinazione e sincero europeismo. Durante gli anni che ho trascorso alla guida della Banca Centrale ...

Merkel, Draghi garante dell'euro: (ANSA) - ROMA, 07 OTT - 'Forse sarà il nostro ultimo incontro bi…

Il premier italiano e la leader tedesca lo lasciano capire chiaramente nella conferenza stampa al termine deldi oggi a Palazzo Chigi, l'tra i due prima che lei lasci la guida del ...L'ELOGIO DI DRAGHI 'Si tratta probabilmente della sua ultima visitain Italia - spiega ...le trattative andranno molto più velocemente rispetto a quelle per la formazione dell'governo'...Anche Draghi ha salutato la cancelliera: "Ci mancherà, ma sono sicuro avremo modo di vederla altre volte in Italia, magari in occasioni di maggiore relax..." [VIDEO] ...La cancelliera uscente: “Il mio amore per l’Italia continuerà”. Udienza a porte chiuse col Papa: “Abbiamo parlato di clima” ...