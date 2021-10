Ultime Notizie Roma del 07-10-2021 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 ottobre 2021)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio ora è il momento in cui le attività economiche sono ripartite quindi lasciamo che la riprendo a si consolidi non tubiamo la con attacchi fiscali queste le parole del premier Mario Draghi che assicura nessuna nuova tassa parole che arrivano al termine del vertice europeo in Slovenia dopo gli attacchi della Lega il governo va avanti la cena del governo non può seguire il calendario elettorale così Mario Draghi in risposta alla nota di Salvini che diceva riforma del catasto aumenti di Imu e tasse sulla casa oggi e domani lega un secco no dati covid terminato 235 positivi in 24 ore 39 decessi in un giorno 301003 un ponynell’ultima giornata tasso di positività all’una e 1% in aumento rispetto allo 076 % di martedì 415 pazienti ricoverati in terapia intensiva intanto ...