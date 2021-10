Ufficiale | Nocerina-Casertana rinviata al 3 novembre

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNocvera Inferiore (Sa) – E’ arrivata l’ufficialità del rinvio di. La sfida che era in programma il 31 ottobre è stata spostata al 3alle ore 14.30 per evitare la concomitanza con Salernitana-Napoli. Di seguito la nota della: “A seguito della nota del Questore di Salerno e di comunicazione del Prefetto di Salerno del 5/10 relative alla concomitanza con l’incontro Salernitana-Napoli, la gara #, in programma il 31/10/2021, al fine di garantire le misure a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, èal 3alle ore 14.30”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Con una nota, la Lega nazionale Dilettanti ha rinviato il derby tra la Nocerina e la Casertana al prossimo 3 novembre. In quella data (31 ottobre) c'è anche Salernitana-Napoli. A seguito della nota de ...La società è lieta di comunicare che è stato raggiunto l'accordo con Gaetano Dammacco. Per l'attaccante si tratta di un gradito ritorno. Ufficio stampa ASD ...