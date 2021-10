Ufficiale | Nkoulou al Watford

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Nicolasè un nuovo giocatore del. L’ex difensore del Torino si trasferisce da svincolato in Inghilterra con un accordo fino al termine della stagione. Il giocatore, 31 anni, nei suoi 4 anni in granata il camerunese ha raccolto 135 presenze un tutte le competizioni, segnando 6 reti. Sarà un rinforzo per Ranieri. We are delighted to announce the signing of Cameroonian defender Nicolas. Welcome to, Nicolas! @ AFEX —Football Club (@FC) October 7, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.