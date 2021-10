Ufficiale | il Newcastle al principe saudita che ha il castello più costoso del mondo!

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Semaforo verde per la cessione del. L'acquirente è un fondo guidato dal Public Investment Fund (PIF) dell'Arabia, emerso già nei mesi scorsi come uno dei potenziali interessati all'...

Semaforo verde per la cessione del Newcastle. L'acquirente è un fondo guidato dal Public Investment Fund (PIF) dell'Arabia Saudita, emerso già nei mesi scorsi come uno dei potenziali interessati all'acquisto dell'Inter. L'accordo con il Newcastle è ufficiale. Il governatore del fondo PIF, Yasir Al-Rumayyan sarà presidente non esecutivo del Newcastle, nel cui consiglio di amministrazione ci sarà anche l'amministratore delegato di PCP Capital Partners.