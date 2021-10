UEFA Nations League | Belgio-Francia | le due delusioni dell’Europeo cercano il riscatto | la Spagna attende

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo la prima semifinale di2021 che ha visto affrontarsi Italia e, questa sera toccherà a; la vincente affronterà in finale la nazionale spagnola. Il match tra le due grandidi Euro 2020 si terrà alle ore 20:45, allo Juventus Stadium. L’ultimo precedente tra le due nazionali risale ai Mondiali del 2018:si affrontarono in semifinale e furono i francesi a prevalere (1-0, rete di Umtiti), portando a casa poi il Mondiale sconfiggendo in finale la Croazia. Per Euro 2020, erano entrambe considerate tra le favorite per la vittoria finale; ilè stato fermato ai quarti proprio dalla nazionale che si è poi laureata Campione d’Europa, l’Italia; sulla ...