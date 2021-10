Tutto quello che non va nel Pnrr | il Piano nazionale di ripresa e resilienza

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Si progettano nuove ferrovie ma non si prevedono nuovi treni. Si preparano nuovi ospedali ma mancano infermieri. E le regioni del Sud restano indietro. “Si stanno pompando un sacco di quattrini in un sistema inefficiente”

Advertising

borghi_claudio : Se quello che si legge nella BOZZA ?? della legge delega sul Fisco è vero e contiene iva e catasto significa semplic… - MIsocialTW : Il #5ottobre è la #GiornataMondialeInsegnanti. Le docenti e i docenti svolgo un ruolo fondamentale per la costruzio… - adrianobiondi : La procura acquisirà i filmati dell'inchiesta di #FanPage su #FratellidItalia e lobby nera, cosa del tutto legittim… - seraifna : Dalla mia stanza sento la mia coinquilina che racconta all'altra mia coinquilina tutto quello che ha raccontato ier… - machetedevodi_ : RT @saraaverd: il fatto che vi scandalizziate o vi “stufiate” di vedere i maneskin postare quello che cazzo vogliono è la testimonianza del… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto quello

left

La vita di che Fede ti ha fatto dono? Andrai in Paradiso? Inche racconti almeno. E credi ... Lo hai toccato il sogno diè possibile ? Dipende da cosa fai. Nei podcast dirò cheè ...deciso? Non proprio. Gualtieri ha incassato l'appoggio di Azione e prima ancoradel leader di Italia Viva, Matteo Renzi . Ma non rinuncia al dialogo con Conte: 'ci sentiremo presto', fa ...A farla da padrone l’astensionismo, ma anche l’ottimo piazzamento “riservista” del Partito Democratico nelle grandi città che andranno al ballottaggio ...CPU Intel, sistema operativo Windows e tutto ciò che serve per lavorare o studiare, anche da casa: guarda questi due portatili in sconto su Amazon.