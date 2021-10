Tutto pronto per Hotel Transylvania: Transformania. Ecco quanto sarà disponibile (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ci sono delle ottime notizie per tutti i fan del famoso franchise Hotel Transylvania. Grandi e piccini, a breve, potranno godere del quarto capitolo della saga su Amazon Prime Video. Il colosso dello streaming, infatti, ha deciso di acquistare i diritti di Hotel Transylvania: Transformania. Jennifer Salke, responsabile di Amazon Studios, ha deciso di dare una spiegazioni sui motivi di questa scelta: “Il pubblico di Tutto il mondo si è innamorato dei film creati dal geniale Genndy Tartakovsky e l’ultimo capitolo è la conclusione perfetta di un viaggio incredibile Sappiamo che Genndy Tartakovsky si è calato nuovamente nei panni di sceneggiatore ed executive producer così come Selena Gomez che ha avuto anche il compito di dare la voce a Mavis, la figlia di Dracula. Derek Drymon e ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ci sono delle ottime notizie per tutti i fan del famoso franchise. Grandi e piccini, a breve, potranno godere del quarto capitolo della saga su Amazon Prime Video. Il colosso dello streaming, infatti, ha deciso di acquistare i diritti di. Jennifer Salke, responsabile di Amazon Studios, ha deciso di dare una spiegazioni sui motivi di questa scelta: “Il pubblico diil mondo si è innamorato dei film creati dal geniale Genndy Tartakovsky e l’ultimo capitolo è la conclusione perfetta di un viaggio incredibile Sappiamo che Genndy Tartakovsky si è calato nuovamente nei panni di sceneggiatore ed executive producer così come Selena Gomez che ha avuto anche il compito di dare la voce a Mavis, la figlia di Dracula. Derek Drymon e ...

