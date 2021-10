Turismo, la Regione Lazio protagonista al Tttg Travel Experience (Di giovedì 7 ottobre 2021) La Regione Lazio, in collaborazione con Unioncamere Lazio, sarà presente alla 58ª edizione della Fiera TTG Travel Experience, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione B2B del Turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo che si terrà a Rimini dal 13 al 15 ottobre. Quest’anno nello stand della Regione Lazio verranno ospitati 25 operatori turistici che si occupano di incoming in tutto il territorio regionale e si terrà un ricco calendario di eventi. Lo stand, posizionato al Padiglione A5 (corsia 4/5, stand 147-174), verrà inaugurato mercoledì 13 ottobre alle 10:30 con la presentazione “Lazio aperti per voi: le azioni messe in campo dalla Regione ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 7 ottobre 2021) La, in collaborazione con Unioncamere, sarà presente alla 58ª edizione della Fiera TTG, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione B2B delmondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo che si terrà a Rimini dal 13 al 15 ottobre. Quest’anno nello stand dellaverranno ospitati 25 operatori turistici che si occupano di incoming in tutto il territorio regionale e si terrà un ricco calendario di eventi. Lo stand, posizionato al Padiglione A5 (corsia 4/5, stand 147-174), verrà inaugurato mercoledì 13 ottobre alle 10:30 con la presentazione “aperti per voi: le azioni messe in campo dalla...

giuliog : RT @manageritalia: ??La cultura manageriale a servizio del #turismo veneto e per lo sviluppo del Paese. Vi aspettiamo oggi alle 16 @CaFosca… - MDVTax : RT @RegioneER: ??Altri 48 milioni per la RIPARTENZA: sostegno a turismo, commercio, agricoltura, imprese, servizi, cultura e sport di base.… - tusciaweb : Turismo, la Regione al Ttg travel experience di Rimini Roma - Riceviamo e pubblichiamo - La Regione Lazio, in co… - tusciatimes : Turismo, la Regione Lazio al TTG Travel Experience di Rimini dal 13 al 15 ottobre - pierovecchiato : RT @manageritalia: ??La cultura manageriale a servizio del #turismo veneto e per lo sviluppo del Paese. Vi aspettiamo oggi alle 16 @CaFosca… -