TTG | il turismo trova nelle app innovazione e creatività

(Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – Servizi alla persona, gestione degli immobili, viaggi green, trasporti elettrici, consigli di viaggio, valorizzazione del territorio e ciclo. Queste sono le aree tematiche delle 36 App in vetrina nella sezione TTG NEXT, padiglione A1, un progetto di TTG – il Salone deldi Italian Exhibition Group, nel quartiere fieristico di Rimini dal 13 al 15 ottobre – in collaborazione con l’associazione Start Up. Tra i tool offerti alle imprese del settore turistico figurano servizi per massimizzare l’occupazione (Booking Designer), sviluppare soluzioni tailor made per le strutture ricettive (Businessence), migliorare la brand reputation delle imprese del settore turistico (Spotty Wifi), gestire la ricerca e le prenotazioni di pernottamenti degli alberghi e appartamenti (Italia Fastrent), offrire assistenza ai ...