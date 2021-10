Trevisan-Bouzkova stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Wta 1000 Indian Wells 2021 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Martina Trevisan dovrà vedersela Marie Bouzkova, in occasione del primo turno del Wta 1000 di Indian Wells 2021, torneo di scena in California, Stati Uniti d’America. L’atleta toscana ha superato brillantemente le qualificazioni e tenterà di scardinare il tennis offensivo della ceca, adeguato alle condizioni di gioco; il gioco mancino di Trevisan potrebbe realisticamente insidiare la regolarità da fondocampo di Bouzkova, inducendola a commettere errori e conseguentemente spazientirsi. L’azzurra detiene una lodevole caparbietà, la quale può esserle utile in molteplici circostanze tattiche. Il match si svolgerà stasera, giovedì 7 ottobre, non prima delle ore 20.00 italiane. La diretta televisiva sarà offerta da ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 ottobre 2021) Martinadovrà vedersela Marie, in occasione del primo turno del Wtadi, torneo di scena in California, Stati Uniti d’America. L’atleta toscana ha superato brillantemente le qualificazioni e tenterà di scardinare il tennis offensivo della ceca, adeguato alle condizioni di gioco; il gioco mancino dipotrebbe realisticamente insidiare la regolarità da fondocampo di, inducendola a commettere errori e conseguentemente spazientirsi. L’azzurra detiene una lodevole caparbietà, la quale può esserle utile in molteplici circostanze tattiche. Il match si svolgerà, giovedì 7 ottobre, non prima delle ore 20.00 italiane. Latelevisiva sarà offerta da ...

