Trasporti, rischio caos col green pass: le aziende scrivono al ministro (Di giovedì 7 ottobre 2021) Le aziende scrivono al ministro chiedendo di poter controllare preventivamente il possesso per il personale. «Temiamo di non poter programmare il servizio». Atb e Arriva, situazione sotto controllo: più problemi per Trenord.

